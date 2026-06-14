Die Zeit: Карстен Вильдбергер выступал в парламенте с текстами от нейросети

Глава Министерства цифрового развития Германии Карстен Вильдбергер систематически прибегал к помощи искусственного интеллекта при подготовке публичных выступлений. К такому выводу пришли журналисты Die Zeit, проанализировав 30 речей министра с помощью сервиса Pangram, который определяет тексты, сгенерированные нейросетями.
Из 30 выступлений одно — с которым Вильдбергер выступил 24 июля перед Атлантическим советом в Вашингтоне — оказалось полностью написано искусственным интеллектом. Еще в семи речах, включая четыре парламентских, нейросеть использовалась для создания отдельных фрагментов. Таким образом, как минимум треть проанализированных выступлений была создана с помощью ИИ. Остальные 22 речи, по версии сервиса, имели «человеческое происхождение».
В министерстве факт использования технологии не отрицают. Представитель ведомства заявил, что министр применяет ИИ как рабочий инструмент, а упомянутые тексты действительно готовились с его поддержкой. При этом чиновник подчеркнул: ответственность за содержание текста всегда лежит на человеке, который обязан проверять написанное, вносить изменения и принимать окончательные решения.
Случай с Вильдбергером — далеко не единичный в немецкой политике. Премьер-министры Тюрингии и Саксонии-Анхальт уже писали с помощью ИИ авторскую статью в Die Welt. А издание Tagesspiegel разорвало сотрудничество с бывшим главным редактором после того, как выяснилось, что тот создал несколько материалов с использованием нейросетей.
Скандал в Германии разгорелся на фоне ужесточения регулирования ИИ в Европарламенте. В феврале 2026 года законодательный орган ЕС отключил инструменты искусственного интеллекта на планшетах депутатов из соображений кибербезопасности: проверка показала, что ряд функций используют облачные сервисы вместо локальных, создавая риск утечки информации. Генеральный директор по информации рекомендовал парламентариям самостоятельно ограничить доступ нейросетей к рабочим документам и переписке. При этом еще в марте 2024 года Европарламент одобрил закон, регулирующий применение ИИ, который запрещает системы биометрической идентификации для правоохранителей и ограничивает приложения, угрожающие правам граждан.
Сам Карстен Вильдбергер, комментируя публикацию Die Zeit в своем микроблоге, заявил, что открыто говорит о помощи нейросетей и не видит в этом ничего предосудительного, поскольку «ИИ — это инструмент повышения производительности, как калькулятор или Excel». В оппозиционной партии ХДС/ХСС, однако, потребовали провести парламентское расследование, заявив, что «депутаты должны выражать свою, а не машинную позицию».
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