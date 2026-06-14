Маргарита Симоньян на фестивале «Евразия-Кинофест» анонсировала выход своей книги «Не первая любовь»

«Я не знаю, хорошо это или плохо, но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран. Дальше мы будем по этой книге с Божьей помощью снимать фильм», — заявила Маргарита Симоньян.