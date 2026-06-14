Маргарита Симоньян на фестивале «Евразия-Кинофест» анонсировала выход своей книги «Не первая любовь»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на открытии III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест» анонсировала выход своей книги «Не первая любовь».
Она также рассказала, что благодаря искусственному интеллекту аудиоверсия произведения будет озвучена в том числе голосом Тиграна Кеосаяна.
«Я не знаю, хорошо это или плохо, но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран. Дальше мы будем по этой книге с Божьей помощью снимать фильм», — заявила Маргарита Симоньян.
Главред RT отметила, что книга должна выйти к 26 сентября — к дню, когда не стало Тиграна Кеосаяна. Симоньян поблагодарила режиссёра Джаника Файзиева, который занял место руководителя международного фестиваля «Евразия-Кинофест» после Кеосаяна.
III Международный фестиваль «Евразия-Кинофест» объединит в Сочи сотни участников из 53 стран. Его проводит АНО «Евразия». С 13 по 19 июня зрителям представят свыше 100 кинокартин в 20 номинациях.