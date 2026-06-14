Иран заминировал хранилища урана, опасаясь, что США могут его захватить

Иран приступил к герметизации мест хранения запасов высокообогащенного урана, в результате чего были уничтожены тоннели, ведущие к данным хранилищам, а входы в них заминированы.
Как сообщает CNN со ссылкой на информацию, полученную от пяти осведомленных источников, имеющих доступ к данным разведки США, в настоящее время доступ к запасам урана значительно затруднен и сопряжен с повышенной опасностью, в том числе для сотрудников, осуществляющих работы по его извлечению.
Для выполнения этих задач потребуется привлечение специализированной тяжелой техники и проведение длительных мероприятий по разминированию.
Ранее сообщалось, что ВС США планировали проведение наземной операции с целью захвата иранского урана, однако президент страны Дональд Трамп временно приостановил ее реализацию.