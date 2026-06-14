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В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в канале на платформе «Макс».

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