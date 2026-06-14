В МИД оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

«В 2017 году они (встречи Путина и Трампа — ред.) проходили на саммитах “двадцатки” и АТЭС, то же самое повторилось в 2019 году. Главное, чтобы стороны были настроены на разговор и компромиссы. На данном этапе загадывать, получится ли это повторить, сложно ввиду хрупкой и нестабильной международной обстановки», — сказал Бердыев, отвечая на вопрос о том, идет ли согласование контакта президентов на полях саммита АТЭС.