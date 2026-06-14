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КНДР останется ядерным государством, заявили в МИД страны

МИД КНДР заявил, что вопрос денуклеаризации для Пхенъяна закрыт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. КНДР останется ядерным государством, вопрос денуклеаризации закрыт, сообщили в МИД КНДР.

Ранее Южная Корея и США по итогам заседания консультативной группы по ядерным вопросам подтвердили свою приверженность общей цели денуклеаризации КНДР.

«Бессмысленные обвинения США и их сателлитов против КНДР… не могут оказывать никакого влияния на необратимый статус нашей страны как ядерного государства. “Денуклеаризация” — это уже окончательно закрытый вопрос», — говорится в заявлении представителя МИД КНДР, его приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В министерстве подчеркнули, что на фоне передачи новейших вооружений Южной Корее и Японии со стороны США, а также учений с участием этих стран с имитацией применения ядерного оружия, КНДР необходимо предпринимать активные усилия для укрепления своей безопасности.

«Наша работа по созданию ядерного щита является закономерным процессом для сдерживания вмешательства и угрозы со стороны внешних сил, гарантирования суверенитета и безопасности государства, обеспечения мира и стабильности в регионе», — говорится в заявлении.

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