КНДР останется ядерным государством, заявили в МИД страны

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. КНДР останется ядерным государством, вопрос денуклеаризации закрыт, сообщили в МИД КНДР.
Ранее Южная Корея и США по итогам заседания консультативной группы по ядерным вопросам подтвердили свою приверженность общей цели денуклеаризации КНДР.
«Бессмысленные обвинения США и их сателлитов против КНДР… не могут оказывать никакого влияния на необратимый статус нашей страны как ядерного государства. “Денуклеаризация” — это уже окончательно закрытый вопрос», — говорится в заявлении представителя МИД КНДР, его приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В министерстве подчеркнули, что на фоне передачи новейших вооружений Южной Корее и Японии со стороны США, а также учений с участием этих стран с имитацией применения ядерного оружия, КНДР необходимо предпринимать активные усилия для укрепления своей безопасности.
«Наша работа по созданию ядерного щита является закономерным процессом для сдерживания вмешательства и угрозы со стороны внешних сил, гарантирования суверенитета и безопасности государства, обеспечения мира и стабильности в регионе», — говорится в заявлении.