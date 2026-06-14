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ВСУ использует дроны компании экс-главы Google: в МИД РФ рассказали подробности

Мирошник: выпускающей дроны Hornet фирмой владеет бывший глава Google.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава Google Эрик Шмидт является владельцем компании Swift Beat, которая производит беспилотники Hornet, используемые ВСУ для атак на Россию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Беспилотники Hornet производятся американской компанией Swift Beat, владельцем которой является Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google», — написал он в телеграм-канале.

Мирошник уточнил, что первое боевое этих дронов применение в зоне СВО было зафиксировано в марте 2026 года при ударе по Донецку. По его словам, за последние месяцы украинская сторона получила значительное количество БПЛА Hornet.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские власти наживаются на конфликте, закупая снаряды на европейские деньги по многократно завышенным ценам. Он уточнил, что реальная рыночная цена боеприпасов ниже в 12 раз.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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