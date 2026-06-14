Часть Херсонской области обесточена из-за аварии в энергосистеме Запорожья

14 муниципалитетов Херсонской области остались без электроснабжения вследствие технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области, сообщили в Херсонэнерго.
Об этом проинформировали в Telegram-канале компании.
В заявлении перечислены все обесточенные муниципальные округа: Скадовский, Алёшкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский.
Подчёркивается, что подача электроэнергии прекращена полностью. Энергетики устраняют последствия нештатной ситуации.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что часть территории региона обесточена из-за ударов украинских беспилотников.