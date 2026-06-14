Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Херсонской области обесточена из-за аварии в энергосистеме Запорожья

14 муниципалитетов Херсонской области остались без электроснабжения вследствие технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области, сообщили в Херсонэнерго.

Источник: RT на русском

14 муниципалитетов Херсонской области остались без электроснабжения вследствие технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области, сообщили в Херсонэнерго.

Об этом проинформировали в Telegram-канале компании.

В заявлении перечислены все обесточенные муниципальные округа: Скадовский, Алёшкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский.

Подчёркивается, что подача электроэнергии прекращена полностью. Энергетики устраняют последствия нештатной ситуации.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что часть территории региона обесточена из-за ударов украинских беспилотников.