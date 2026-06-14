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В Израиле раскритиковали готовящуюся сделку между США и Ираном

Представитель израильских властей охарактеризовал готовящееся соглашение между США и Ираном как «плохое».

Источник: Reuters

По его мнению, которое приводят местные СМИ, достигнутые договоренности, даже в случае подписания меморандума, не будут долговечными.

«Никто не доволен им. Они понимают, что это не хорошо для нас и наносит ущерб интересам Израиля», — заявил источник.

Он добавил, что в Израиле выражают обеспокоенность отсутствием возможности влиять на переговорный процесс и нежеланием американской стороны учитывать позицию израильского руководства.

В Израиле считают, что соглашение привязывается к круглым датам. В частности, речь о 250-летии США и юбилее Трампа.

Ранее президент США заявил, что подписание соглашения запланировано на 14 июня, однако в Иране это опровергли.

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