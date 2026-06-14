Небо над Мелитополем в огне: ПВО отражает атаку дронов Украины

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о работе средств противовоздушной обороны над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе. По словам главы региона, в небе фиксируется высокая активность украинских беспилотных летательных аппаратов.
«Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал Балицкий в своем канале в мессенджере MAX.
Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле на момент публикации не поступала. Ранее губернатор призывал местных жителей сохранять спокойствие во время отражения атак и не подходить к окнам до стабилизации обстановки.
Накануне, 13 июня, на фоне сообщений об атаках БПЛА в Запорожской области фиксировались частичные отключения электроэнергии. По данным украинских мониторинговых ресурсов, вечером 13 июня в небе над Запорожьем и областью наблюдалась активность беспилотников, а в областном центре были слышны взрывы. Энергетические объекты региона неоднократно становились целями для ударов, что приводило к нарушениям в работе инфраструктуры. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО за сутки перехватывали и уничтожали украинские БПЛА самолетного типа над несколькими регионами.
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