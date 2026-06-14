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В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности введён на территории Тульской области.

Режим беспилотной опасности введён на территории Тульской области.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Глава региона обратился к жителям и попросил их не поддаваться панике.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор.

Ранее режим беспилотной опасности был введён на территории Пензенской области.

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