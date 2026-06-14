В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности введён на территории Тульской области.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Глава региона обратился к жителям и попросил их не поддаваться панике.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор.
Ранее режим беспилотной опасности был введён на территории Пензенской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше