Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шеф Пентагона заявил, что Anthropic выгнали из ведомства не зря

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет на фоне информации об ограничении властями США работы передовых ИИ-моделей Anthropic заявил, что компанию выгнали из ведомства не напрасно.

Источник: AP 2024

«Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал Хегсет в соцсети Х.

Ранее портал Axios сообщил, что администрация американского президента Дональда Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан. Решение было принято после того, как появились сообщения о возможности взлома Mythos, в связи с чем возникла обеспокоенность из-за возможной угрозы национальной безопасности страны.

Позже стало известно, что власти США решили ограничить работу передовых ИИ-моделей Anthropic после получения информации от руководства компании Amazon. Исследователи Amazon якобы использовали ряд манипуляций, чтобы заставить модель Fable 5 предоставить им сведения, которые могли быть использованы для серьезных кибератак. Вскоре после этого представители Белого дома начали проверку этой информации и решили, что основной способ устранить этот риск — предотвратить доступ к инструменту со стороны иностранных правительств, компаний и частных лиц.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше