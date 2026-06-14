Шеф Пентагона заявил, что Anthropic выгнали из ведомства не зря

Позже стало известно, что власти США решили ограничить работу передовых ИИ-моделей Anthropic после получения информации от руководства компании Amazon. Исследователи Amazon якобы использовали ряд манипуляций, чтобы заставить модель Fable 5 предоставить им сведения, которые могли быть использованы для серьезных кибератак. Вскоре после этого представители Белого дома начали проверку этой информации и решили, что основной способ устранить этот риск — предотвратить доступ к инструменту со стороны иностранных правительств, компаний и частных лиц.