Шеф Пентагона заявил, что Anthropic выгнали из ведомства не зря

«Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал Хегсет в соцсети Х.
Ранее портал Axios сообщил, что администрация американского президента Дональда Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан. Решение было принято после того, как появились сообщения о возможности взлома Mythos, в связи с чем возникла обеспокоенность из-за возможной угрозы национальной безопасности страны.
Позже стало известно, что власти США решили ограничить работу передовых ИИ-моделей Anthropic после получения информации от руководства компании Amazon. Исследователи Amazon якобы использовали ряд манипуляций, чтобы заставить модель Fable 5 предоставить им сведения, которые могли быть использованы для серьезных кибератак. Вскоре после этого представители Белого дома начали проверку этой информации и решили, что основной способ устранить этот риск — предотвратить доступ к инструменту со стороны иностранных правительств, компаний и частных лиц.