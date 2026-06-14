В МИД России прокомментировали возможные контакты Путина и Трампа на саммите АТЭС

Дипломат напомнил, что подобные встречи уже проходили на полях саммитов G20 и АТЭС в 2017 и 2019 годах. Однако он подчеркнул, что ключевым условием является готовность сторон к диалогу и поиску компромиссов.
«На данном этапе загадывать, получится ли это повторить, сложно ввиду хрупкой и нестабильной международной обстановки», — сказал Бердыев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вероятность встречи Путина и Трампа этим летом составляет 50%.
Как писал KP.RU, президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа Путина и Трампа продлилась более полутора часов. За это время главы государств обсудили Украину, Иран и покушение на американского лидера.