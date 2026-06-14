Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев сообщил об угрозе прямого удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже

Угроза непосредственного удара беспилотников объявлена в Воронеже и Нововоронеже.

Угроза непосредственного удара беспилотников объявлена в Воронеже и Нововоронеже.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он уточнил, что в Воронеже включены системы оповещения. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.

«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. Работают системы оповещения», — написал губернатор.

Аналогичное предупреждение действует и для Нововоронежа.

Ранее режим беспилотной опасности был введён на территории Тульской и Пензенской областей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше