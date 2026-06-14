Гусев сообщил об угрозе прямого удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже

Угроза непосредственного удара беспилотников объявлена в Воронеже и Нововоронеже.
Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он уточнил, что в Воронеже включены системы оповещения. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.
«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. Работают системы оповещения», — написал губернатор.
Аналогичное предупреждение действует и для Нововоронежа.
Ранее режим беспилотной опасности был введён на территории Тульской и Пензенской областей.
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