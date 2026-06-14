Мадьяр сообщил о согласии Венгрии на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

«Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение (о правах венгров Закарпатья, — “Ъ”), Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», — сказал господин Мадьяр в видеообращении, которое опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Как указал премьер Венгрии, речь идет о запуске одного из этапов переговоров. Он напомнил, что Черногория начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году и еще не завершила процедуру.
Петер Мадьяр вступил на пост премьер-министра Венгрии в мае. Его предшественник Виктор Орбан выступал против членства Украины в Евросоюзе. Господин Мадьяр снял вето на официальное начало переговоров, выступив при этом против ускоренного вступления Украины в ЕС. Взамен Киев согласился расширить права венгерского меньшинства в стране.