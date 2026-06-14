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Марочко: в ВСУ сильно жалуются на подход Сырского к формированию подразделений

Военный эксперт заявил, что, неся потери в зоне спецоперации, командование ВСУ усиливает подразделения боевиками из запрещенных в РФ украинских нацбатальонов.

ЛУГАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Военнослужащие украинской армии активно критикуют подход главкома ВСУ Александра Сырского к формированию подразделений: на линии фронта он объединяет неподготовленных солдат с националистами из запрещенных в РФ «Айдара» (признан террористическим, запрещен в РФ), «Азова» (признан террористическим, запрещен в РФ) и «Правого сектора» (признан экстремистским, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что, неся потери в зоне спецоперации, командование ВСУ усиливает подразделения боевиками из запрещенных в РФ украинских нацбатальонов «Айдар», «Азов» и «Правый сектор».

«На такой подход Сырского уже сильно жалуются некоторые медийные украинские боевики. Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного “винегрета” на линии боевого соприкосновения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.