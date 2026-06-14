Марочко: в ВСУ сильно жалуются на подход Сырского к формированию подразделений

«На такой подход Сырского уже сильно жалуются некоторые медийные украинские боевики. Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного “винегрета” на линии боевого соприкосновения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.