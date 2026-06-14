Нам, если подходить цинично, ситуация неопределённости вокруг Ормузского пролива и затяжного вялотекущего конфликта там предельно выгодна. Цены на нефть высокие, санкции против российской нефти приходится отменять или приостанавливать, США и ЕС расходуют стратегические запасы, враждебная нам Европа находится в энергетической осаде (и до сих пор не осознаёт этого), американская армия и флот завязли в конфликте и не могут отвлекаться — ни на захват Кубы (которого так жаждет маленький Нарко Рубио), ни на поставки вооружений киевскому режиму.