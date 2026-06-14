Нилов: ближайший праздничный выходной ждёт россиян в ноябре

Ближайший нерабочий праздничный день выпадает на 4 ноября, до этого все рабочие недели будут полными, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он напомнил, что прошедшая неделя была короткой за счёт Дня России, а четверг, 11 июня, являлся сокращённым рабочим днём.
«Теперь, в соответствии с ранее утверждённым производственным календарём, у нас до 4 ноября нет праздничных нерабочих дней, поэтому недели будут полноценными», — сказал депутат.
Таким образом, до Дня народного единства предстоит отработать 20 полных недель. В этом году 4 ноября приходится на среду и станет выходным в середине недели.
Парламентарий добавил, что правительство ежегодно утверждает производственный календарь, и в этом году будет принят график на 2027 год.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что в 2027 году у россиян может быть 247 рабочих и 118 праздничных и выходных дней.