Диалога России-США по культуре в официальной плоскости нет, заявили в РКЦ

«В начале года мы открыли Исторический клуб, который с успехом провел несколько мероприятий, приуроченных к важным датам нашей истории: 27 января — День снятия блокады Ленинграда; 28 марта — 250-летие Большого театра; 6 июня — День Русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Важно, что Исторический клуб будет работать как самостоятельная организация, занимаясь продвижением русской культуры и образовательными проектами. У нас регулярно проходят лекции по истории Русской Америки, а недавно мы проводили конференцию о форте Росс — главном русском месте на территории США — и о важности сохранения российского культурного наследия этого объекта», — сообщила она.