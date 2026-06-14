Диалога России-США по культуре в официальной плоскости нет, заявили в РКЦ

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Диалог в сфере культуры между Россией и США в официальной плоскости полностью прекратился, гастроли россиян стали невозможны из-за сложностей с визами, университеты остановили программы обменов, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне Ольга Головащенко.
«В мае 2022 года был расторгнут Меморандум о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ, который был подписан Россией и США в 1998 году. После этого диалог в официальной плоскости прекратился полностью: гастроли именитых российских исполнителей и коллективов невозможны из-за сложности получения виз, университеты приостановили программы обменов и так далее», — сказала Головащенко.
Она подчеркнула, что РКЦ остался по сути единственным проводником русской культуры в США. «В настоящее время вокруг РКЦ собрался мощный костяк неравнодушных людей, которые готовы помогать в этой работе», — сказала Головащенко.
«В начале года мы открыли Исторический клуб, который с успехом провел несколько мероприятий, приуроченных к важным датам нашей истории: 27 января — День снятия блокады Ленинграда; 28 марта — 250-летие Большого театра; 6 июня — День Русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Важно, что Исторический клуб будет работать как самостоятельная организация, занимаясь продвижением русской культуры и образовательными проектами. У нас регулярно проходят лекции по истории Русской Америки, а недавно мы проводили конференцию о форте Росс — главном русском месте на территории США — и о важности сохранения российского культурного наследия этого объекта», — сообщила она.
РКЦ является частью дипломатической миссии России в США и представительством Россотрудничества в Штатах.