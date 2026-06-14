Ynet: Трамп «подставил» Израиль из-за сделки с Ираном

Готовящееся соглашение между США и Ираном наносит ущерб интересам Израиля, заявили израильские чиновники, назвав действия американского лидера Дональда Трампа «подставой».
Об этом сообщило издание Ynet.
По мнению израильской стороны, возможная сделка не устраняет ключевые угрозы для еврейского государства и будет считаться провалом.
Один из источников предположил, что соглашение может быть результатом давления Тегерана на Вашингтон.
«Каким бы ни было соглашение, в регионе принято считать, что оно было подписано под давлением Ирана и при уступках американцев, а не наоборот», — сказал изданию один из чиновников.
Ранее Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня.
Также президент США заявил, что сделка с Ираном перекроет доступ Тегерана к ядерному оружию. Он добавил, что после подписания соглашения блокада Ормузского пролива будет снята.