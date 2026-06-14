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Марокко открыло счёт в матче с Бразилией на ЧМ по футболу

Сборная Марокко вышла вперёд в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с Бразилией.

Сборная Марокко вышла вперёд в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с Бразилией.

Первый мяч во встрече записал на свой счёт полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари с передачи Браима Диаса.

Ранее Катар вырвал ничью на 94-й минуте в матче со Швейцарией на ЧМ по футболу.

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