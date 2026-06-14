В МИД пообещали ответить в случае посягательств Польши на дипнедвижимость

Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание — российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил РИА Новости тогда временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.
«Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», — сказал Климов.
Как полагают в МИД РФ, польские власти осознают такой сценарий, и заявления гданьских чиновников скорее рассчитаны на политическую сцену города, добавил дипломат. Он отдельно подчеркнул, что история консульского присутствия России в Гданьске восходит еще ко временам Петра I.
«Россия владела недвижимостью в этом городе задолго до того, как он по итогам Второй мировой войны стал благодаря решениям советского руководства частью возрожденного при помощи СССР польского государства», — сказал дипломат.