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В МИД пообещали ответить в случае посягательств Польши на дипнедвижимость

Климов: РФ болезненно ответит, если Польша посягнет на ее дипнедвижимость.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание — российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил РИА Новости тогда временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.

«Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», — сказал Климов.

Как полагают в МИД РФ, польские власти осознают такой сценарий, и заявления гданьских чиновников скорее рассчитаны на политическую сцену города, добавил дипломат. Он отдельно подчеркнул, что история консульского присутствия России в Гданьске восходит еще ко временам Петра I.

«Россия владела недвижимостью в этом городе задолго до того, как он по итогам Второй мировой войны стал благодаря решениям советского руководства частью возрожденного при помощи СССР польского государства», — сказал дипломат.