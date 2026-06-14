В МИД пообещали ответить в случае посягательств Польши на дипнедвижимость

Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание — российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил РИА Новости тогда временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.