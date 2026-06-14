В КСИР заподозрили президента США в личном пиаре

Корпус стражей исламской революции раскритиковал «необычное упорство» президента США Дональда Трампа, который настаивает на подписании соглашения с Ираном уже в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщает телеканал CNN.
В КСИР заявили, что настойчивость американского лидера вызывает вопросы, поскольку иранские переговорщики ранее говорили о незавершенности работы над меморандумом и об отсутствии планов по его подписанию в ближайшие дни.
Причину спешки в корпусе объяснили желанием Трампа приурочить церемонию к своему дню рождения — 14 июня. «Некоторые наблюдатели полагают, что его настойчивость может быть вызвана желанием использовать этот случай символически и превратить его в личную пиар-акцию», — отмечается в заявлении КСИР.
Днем ранее, 13 июня, Трамп заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано именно на воскресенье. По словам главы Белого дома, после этого Ормузский пролив будет открыт для всех. Американский лидер также уточнил, что Иран не получит ядерное оружие ни путем покупки, ни разработки, ни каким-либо другим способом. Кроме того, США намерены «в подходящее время» забрать у Исламской Республики ядерные материалы и уничтожить их.
Официальный Тегеран пока не подтверждает факт достижения договоренности. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи на встрече с командованием КСИР 12 июня заявил, что «не доверяет намерениям Америки» и любой договор должен быть ратифицирован парламентом и одобрен Советом стражей конституции, прежде чем войти в силу. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в кулуарах переговоров в Вене, комментируя заявление Трампа, назвал его «предвыборным трюком» и отметил, что «технические разногласия по механизму инспекций до сих пор не преодолены».
Между тем израильская пресса со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра сообщает, что Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с руководителями спецслужб, на котором обсуждались «сценарии после подписания сделки». По данным газеты The Times of Israel, Израиль настаивает на включении в соглашение пункта о демонтаже иранских центрифуг IR-9, но Белый дом пока не дал ответа на это требование.
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