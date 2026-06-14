В КСИР заподозрили президента США в личном пиаре

Днем ранее, 13 июня, Трамп заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано именно на воскресенье. По словам главы Белого дома, после этого Ормузский пролив будет открыт для всех. Американский лидер также уточнил, что Иран не получит ядерное оружие ни путем покупки, ни разработки, ни каким-либо другим способом. Кроме того, США намерены «в подходящее время» забрать у Исламской Республики ядерные материалы и уничтожить их.