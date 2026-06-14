Об этом Климов сообщил РИА Новости.
Он заявил, что российская сторона вынуждена будет реализовать довольно болезненные ответные меры, если Варшава предпримет какие-либо посягательства на российские дипломатические объекты. Дипломат выразил уверенность, что польские власти понимают такой сценарий.
Климов отметил, что история российского консульского присутствия в Гданьске восходит ко временам Петра I. Он особо подчеркнул, что Россия владела недвижимостью в городе задолго до того, как тот по итогам Второй мировой войны стал частью польского государства.
«Россия владела недвижимостью в этом городе задолго до того, как он по итогам Второй мировой войны стал благодаря решениям советского руководства частью возрождённого при помощи СССР польского государства», — подчеркнул дипломат.
Ранее правый польский политик Якуб Климас призвал потребовать от Украины сноса памятников Степану Бандере как условие продолжения польской помощи.