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«Самый опасный результат»: в Германии сообщили мрачные новости Киеву

BZ: переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС являются утопией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС являются нереалистичным обещанием, которое невозможно исполнить, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения. Это обещание, данное в условиях, которые делают его исполнение невозможным», — говорится в материале.

Как считает издание, если в понедельник на встрече в Люксембурге будет принято какое-то конкретное решение, то ЕС попытается выставить это якобы своей победой.

«Но самым опасным результатом этой недели было бы, если бы Европа поверила в собственную инсценировку», — предупреждает издание.

В пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, «включая верховенство права и демократические институты». Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции в Люксембурге.

ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.

Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

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