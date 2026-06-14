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В ряде регионов США и Канады усиливаются сепаратистские движения

В некоторых регионах США и Канады фиксируется активизация сепаратистских движений. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в Сиэтле организация Cascadia Democratic Action выступает за проведение референдумов в штатах Вашингтон и Орегон. Речь идёт о возможном создании независимого государства Каскадия в 2028 году, если отношения с федеральными властями не улучшатся.

Представители движения заявляют о необходимости «разрыва» с федеральным центром. Аналогичные идеи, по данным газеты, обсуждаются также в Техасе и Калифорнии.

Внутри Канады всё тоже неспокойно. Ранее Life.ru писал, что провинция Альберта в октябре проведёт референдум о возможном отделении от Канады. Одобрение вопроса не приведёт к немедленному отделению, а лишь даст правительству мандат на запуск юридических действий, подчеркнула глава региона.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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