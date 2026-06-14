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СМИ: США не введут экспортный контроль на ИИ, кроме моделей Anthropic

Information: США не введут экспортный контроль на ИИ, кроме моделей Anthropic.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. США скорее всего не будут вводить экспортный контроль на разработки в области искусственного интеллекта каких-либо компаний страны, помимо ИИ-моделей компании Anthropic, сообщает портал Information со ссылкой на источник, близкий к властям Соединенных Штатов.

«Маловероятно, что Белый дом расширит экспортные ограничения, которые были введены против продвинутых моделей Anthropic, на другие компании в сфере искусственного интеллекта», — пишет портал.

Источник рассказал порталу, что ограничения на модели Anthropic были введены после того, как компания отказалась исправлять уязвимости в своих моделях Fable 5 и Mythos 5. Американские власти обеспокоились тем, что благодаря этим уязвимостям противники США могли получить доступ к новейшим возможностям в сфере ИИ.

Ранее портал Axios сообщил, что администрация американского президента Дональда Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан. Решение было принято после того, как появились сообщения о возможности взлома Mythos, в связи с чем возникла обеспокоенность из-за возможной угрозы национальной безопасности страны.

Позже стало известно, что власти США решили ограничить работу передовых ИИ-моделей Anthropic после получения информации от руководства компании Amazon. Исследователи Amazon якобы использовали ряд манипуляций, чтобы заставить модель Fable 5 предоставить им сведения, которые могли быть использованы для серьезных кибератак. Вскоре после этого представители Белого дома начали проверку этой информации и решили, что основной способ устранить этот риск — предотвратить доступ к инструменту со стороны иностранных правительств, компаний и частных лиц.

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