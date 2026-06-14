Проблема наркозависимости среди военнослужащих ВСУ становится все более серьезной, сообщает Deutsche Welle*.
Эксперты подчеркивают, что причиной зависимости является не только физическая боль после ранений, но и психологическое напряжение.
Согласно информации, предоставленной фондом «Здоровые решения», более половины украинских военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения, сталкивались с употреблением наркотиков.
Интервьюируемые DW отмечают, что госпрограммы поддержки военнослужащих с наркозависимостью начали формироваться лишь недавно, тогда как сама проблема уже выходит за рамки армии и приобретает общественную значимость.
* Организация признана в России иностранным агентом и внесена в перечень нежелательных организаций.