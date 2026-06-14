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DW: наркозависимость становится серьезной проблемой для ВСУ

Проблема наркозависимости среди военнослужащих ВСУ становится все более серьезной.

Источник: Аргументы и факты

Проблема наркозависимости среди военнослужащих ВСУ становится все более серьезной, сообщает Deutsche Welle*.

Эксперты подчеркивают, что причиной зависимости является не только физическая боль после ранений, но и психологическое напряжение.

Согласно информации, предоставленной фондом «Здоровые решения», более половины украинских военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения, сталкивались с употреблением наркотиков.

Интервьюируемые DW отмечают, что госпрограммы поддержки военнослужащих с наркозависимостью начали формироваться лишь недавно, тогда как сама проблема уже выходит за рамки армии и приобретает общественную значимость.

* Организация признана в России иностранным агентом и внесена в перечень нежелательных организаций.