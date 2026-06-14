СМИ: восхищающийся Обамой американец подал заявку на выборы президента

Изначально мужчину звали Сесил Шоу, но более 10 лет назад он сменил имя на Барак Обама Шоу, потому что восхищался бывшим президентом США Бараком Обамой. Он участвовал в праймериз на пост губернатора Калифорнии вместе с 60 другими кандидатами.