Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: восхищающийся Обамой американец подал заявку на выборы президента

NYP: Барак Обама Шоу подал заявку на участие в выборах президента США.

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Американец по имени Барак Обама Шоу после проигрыша на предварительных выборах на пост губернатора Калифорнии подал заявку на участие в выборах президента в 2028 году, сообщает газета New York Post.

Изначально мужчину звали Сесил Шоу, но более 10 лет назад он сменил имя на Барак Обама Шоу, потому что восхищался бывшим президентом США Бараком Обамой. Он участвовал в праймериз на пост губернатора Калифорнии вместе с 60 другими кандидатами.

«Один из маловероятных кандидатов, к всеобщему веселью в интернете, переводит свою кампанию на новый уровень: президентская гонка в 2028 году», — сообщает издание.

Праймериз прошли 2 июня, во второй тур вышли республиканец Стив Хилтон и демократ Ксавье Бесерра. Как отмечает NYP, Барак Обама Шоу считался второстепенным кандидатом, практически не получившим признания. Многие сочли его действия за розыгрыш.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше