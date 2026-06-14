Эксперт Лунев: мошенники продают фальшивые ответы на ЕГЭ через мессенджеры

Мошенники в период экзаменов активно предлагают выпускникам купить якобы готовые ответы, часто запрашивая код из СМС, рассказал руководитель группы обучения по информационной безопасности Яндекса Александр Лунев.
Об этом Лунев рассказал РИА Новости.
По его словам, злоумышленники используют тревогу школьников, чтобы выманить деньги или получить доступ к персональным данным.
Одна из самых распространённых схем — продажа готовых ответов через мессенджеры. После перевода денег мошенники исчезают. В более опасном сценарии жертву просят сообщить код из СМС, что даёт преступникам доступ к учётным записям.
Эксперт перечислил признаки обмана: давление и спешка при принятии решения, просьбы сохранить разговор в тайне, запросы кодов, паролей или банковских данных.
Лунев посоветовал включить двухфакторную аутентификацию на всех важных аккаунтах и не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей. Он также рекомендовал удалить старые неиспользуемые профили, поскольку они могут стать точкой входа для злоумышленников.
«В период сдачи ЕГЭ мошенники активно используют тревогу выпускников, чтобы выманить деньги или получить доступ к личным данным. Снизить риски помогают как технические инструменты защиты, так и внимательное отношение к подозрительным предложениям в сети», — сказал он.
Ранее психолог и гештальт-терапевт Татьяна Федосимова заявила, что родителям и педагогам не стоит запугивать школьников перед ЕГЭ, поскольку это может усилить тревожность у тех, кто и так переживает из-за экзаменов.