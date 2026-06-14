Власти России повысят безопасность движения для курьеров-доставщиков

Комплексную работу по обеспечению безопасности дорожного движения для сотрудников коммерческих организаций, использующих электровелосипеды и самокаты, проведут власти России, следует из утверждённого правительством документа, с которым ознакомился ТАСС.
Документом предусмотрено проведение комплексной работы по повышению безопасности движения для доставщиков.
К ней подключатся Минтранс и МВД России, Ространснадзор, а также исполнительные органы регионов.
Срок исполнения определён до 2027 года. В дальнейшем такую работу планируется проводить ежегодно.