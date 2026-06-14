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Власти России повысят безопасность движения для курьеров-доставщиков

Комплексную работу по обеспечению безопасности дорожного движения для сотрудников коммерческих организаций, использующих электровелосипеды и самокаты, проведут власти России, следует из утверждённого правительством документа, с которым ознакомился ТАСС.

Комплексную работу по обеспечению безопасности дорожного движения для сотрудников коммерческих организаций, использующих электровелосипеды и самокаты, проведут власти России, следует из утверждённого правительством документа, с которым ознакомился ТАСС.

Документом предусмотрено проведение комплексной работы по повышению безопасности движения для доставщиков.

К ней подключатся Минтранс и МВД России, Ространснадзор, а также исполнительные органы регионов.

Срок исполнения определён до 2027 года. В дальнейшем такую работу планируется проводить ежегодно.

Ранее депутат Госдумы, вице-президент Российской автомобильной федерации Антон Немкин напомнил, что для управления мопедом или скутером с двигателем до 50 куб. см либо электромотором мощностью от 0,25 до 4 кВт требуется водительское удостоверение категории М или любая другая открытая категория.

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