Москва — Варшаве: попытка отобрать здание генконсульства выйдет боком

Как подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости, польская риторика в этой плоскости хорошо известна Москве. Если польские власти предпримут действия против российских объектов — включая здание на Хробрего, 15 — российская сторона будет вынуждена реализовать «довольно болезненные ответные меры». Климов выразил уверенность, что в Варшаве осознают такой сценарий, а нынешние заявления гданьских чиновников носят скорее политический характер и рассчитаны на местную аудиторию.
Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш ранее пояснял: здание генконсульства находится в российской государственной собственности и получено в бессрочное безвозмездное пользование. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявляла, что России предложат передать объект польской стороне, а в случае отказа последует иск.
Климов отдельно обратил внимание на исторический контекст. История консульского присутствия России в Гданьске восходит ко временам Петра I. «Россия владела недвижимостью в этом городе задолго до того, как он по итогам Второй мировой войны стал благодаря решениям советского руководства частью возрожденного при помощи СССР польского государства», — подчеркнул дипломат.
Ранее польские власти уже отключали здание бывшего генконсульства от электричества и отопления, объяснив это задолженностью. Кроме того, в апреле 2026 года представители мэрии Варшавы вскрыли замки на воротах другого российского дипобъекта в столице, а мэр города Рафал Тшасковский заявил о намерении передать это здание «украинским друзьям». В ответ на эти действия Москва уже высылала польских дипломатов.
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