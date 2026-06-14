Москва — Варшаве: попытка отобрать здание генконсульства выйдет боком

Ранее польские власти уже отключали здание бывшего генконсульства от электричества и отопления, объяснив это задолженностью. Кроме того, в апреле 2026 года представители мэрии Варшавы вскрыли замки на воротах другого российского дипобъекта в столице, а мэр города Рафал Тшасковский заявил о намерении передать это здание «украинским друзьям». В ответ на эти действия Москва уже высылала польских дипломатов.