МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия жестко ответит на любые провокации со стороны Украины, пишет итальянское издание L"antidiplomatico.
«Любая эскалация со стороны Украины неизбежно вызовет еще более жесткий ответ со стороны России, постепенно смещая конфликт в сторону нервных центров власти киевского режима», — говорится в статье.
Автор предупреждает, что все заявления Запада об упадке России не соответствует действительности. Медиа пытаются выдать желаемое за действительное на фоне ухудшающихся позиций ВСУ в конфликте.
«Москва сохраняет ресурсы, промышленные возможности и оперативные преимущества, значительно превосходящие те, которые часто изображаются в западных СМИ», — резюмирует издание.
В начале июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация может закончиться до конца суток, если Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов. Он подчеркнул, что Россия достигнет целей СВО, но предпочтительным для нее остается мирный путь.