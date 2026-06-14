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Минздрав: ВИЧ в России выявляют вдвое реже, терапией охвачены 91,8%

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась почти на 50%, а охват пациентов антиретровирусной терапией вырос в 2,3 раза, достигнув 91,8%, следует из данных Минздрава.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась почти на 50%, а охват пациентов антиретровирусной терапией вырос в 2,3 раза, достигнув 91,8%, следует из данных Минздрава.

Об этом свидетельствуют документы министерства здравоохранения, с которыми ознакомился ТАСС.

По данным ведомства, за время реализации государственной стратегии заболеваемость снизилась с 59,2 до 30,9 на 100 тыс. населения.

Одновременно значительно расширился доступ к лечению. Охват антиретровирусной терапией увеличился в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом.

Число новых случаев заражения ВИЧ за этот период сократилось более чем вдвое и, по предварительным данным, в 2025 году составило 43,2 тыс. человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости по 13 болезням различной природы в России в 2025 году.