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Зеркальный пруд в Вашингтоне, реконструируемый Трампом, зацвёл и позеленел

Зеркальный пруд на Национальной аллее в Вашингтоне, который президент США Дональд Трамп обещал сделать синим, спустя неделю после заполнения зацвёл и приобрёл привычный зелёный оттенок.

Зеркальный пруд на Национальной аллее в Вашингтоне, который президент США Дональд Трамп обещал сделать синим, спустя неделю после заполнения зацвёл и приобрёл привычный зелёный оттенок.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Реконструкция Отражающего бассейна велась несколько недель. Дно неглубокого водоёма перекрасили, и 5 июня его вновь заполнили водой. Трамп ранее заявлял, что пруд станет синим в честь американского флага.

Однако уже через неделю вода вновь позеленела. На дне заметно активное цветение, местами довольно масштабное. С берега в водоём протянут шланг от электронасоса. Из-за разросшихся водорослей бассейн снова выглядит зелёным.

Ранее Трамп заявил, что его администрация провела реконструкцию зеркального пруда в Вашингтоне значительно дешевле и быстрее команды экс-президента Джо Байдена.

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