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Госдеп США ликвидирует сети «родильного туризма» и аннулирует выданные визы

Правительство США принимает меры по ликвидации сетей «родильного туризма», а также аннулирует уже выданные визы.

Источник: Аргументы и факты

Правительство США предпринимает активные меры по ликвидации сетей «родильного туризма», а также аннулирует визы лиц, уличенных в мошенничестве, с целью защиты американских налогоплательщиков и предотвращения незаконной продажи гражданства.

Об этом сообщил представитель Госдепа Томми Пиготт на своей официальной странице в соцсети Х*.

Он отметил, что незаконные сети «родильного туризма» получают значительные суммы, исчисляемые десятками тысяч долларов, за услуги, включающие инструкции по совершению махинаций, что приводит к обману консульств США.

В интервью телеканалу Fox Пиготт указал, что туристы, участвующие в подобных схемах, покрывают лишь незначительную часть своих расходов в США, в то время как основная финансовая нагрузка по медицинскому сопровождению родов ложится на плечи налогоплательщиков.

По его словам, проблема носит международный характер, аналогичные сети были выявлены в Китае, Западной и Северной Африке, а также Европе.

Пиготт подчеркнул, что Госдеп выявляет типичные схемы мошенничества, блокирует доступ к визам, сотрудничает с местными правоохранительными органами и аннулирует уже выданные визы в рамках борьбы с этим явлением.

Ранее также сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи не смог принять участие в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке из-за проблем с американской визой.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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