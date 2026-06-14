Госдеп США ликвидирует сети «родильного туризма» и аннулирует выданные визы

В интервью телеканалу Fox Пиготт указал, что туристы, участвующие в подобных схемах, покрывают лишь незначительную часть своих расходов в США, в то время как основная финансовая нагрузка по медицинскому сопровождению родов ложится на плечи налогоплательщиков.