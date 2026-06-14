Госдеп США ликвидирует сети «родильного туризма» и аннулирует выданные визы

Правительство США предпринимает активные меры по ликвидации сетей «родильного туризма», а также аннулирует визы лиц, уличенных в мошенничестве, с целью защиты американских налогоплательщиков и предотвращения незаконной продажи гражданства.
Об этом сообщил представитель Госдепа Томми Пиготт на своей официальной странице в соцсети Х*.
Он отметил, что незаконные сети «родильного туризма» получают значительные суммы, исчисляемые десятками тысяч долларов, за услуги, включающие инструкции по совершению махинаций, что приводит к обману консульств США.
В интервью телеканалу Fox Пиготт указал, что туристы, участвующие в подобных схемах, покрывают лишь незначительную часть своих расходов в США, в то время как основная финансовая нагрузка по медицинскому сопровождению родов ложится на плечи налогоплательщиков.
По его словам, проблема носит международный характер, аналогичные сети были выявлены в Китае, Западной и Северной Африке, а также Европе.
Пиготт подчеркнул, что Госдеп выявляет типичные схемы мошенничества, блокирует доступ к визам, сотрудничает с местными правоохранительными органами и аннулирует уже выданные визы в рамках борьбы с этим явлением.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.