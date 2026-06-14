Трамп-младший тайно наведался в Данию: визит совпал с торгом за остров

Сын действующего президента США Дональд Трамп-младший на днях побывал в Дании. Как сообщает портал Ekstra Bladet со ссылкой на очевидцев, его заметили в центре Копенгагена, где он через служебный вход проследовал в пятизвездочный отель d'Angleterre. Вместе с ним находились сотрудники американской Секретной службы.
Это произошло 11 июня. В Министерстве иностранных дел королевства позднее подтвердили факт пребывания Трампа-младшего в стране. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: поездка была короткой, частной и деловой. Датские чиновники уточнили, что сын американского лидера не встречался с представителями официальных властей Дании.
Внимание к визиту привлек не только статус гостя, но и его тайминг. Поездка состоялась на фоне продолжающихся дискуссий вокруг Гренландии — крупнейшего острова в мире, который является автономной территорией в составе Датского королевства. Ранее американская администрация уже проявляла интерес к этому региону, а сам Дональд Трамп-старший в бытность президентом открыто обсуждал возможность покупки Гренландии.
Официальный Копенгаген, комментируя визит, не стал связывать его с гренландской темой. О том, с кем именно встречался Трамп-младший в Дании и какие деловые вопросы решал, не сообщается.
Эксперты связывают поездку Трампа-младшего с активизацией переговоров между США и Данией по вопросам безопасности в Арктике, включая возможное расширение американского военного присутствия на Гренландии. Накануне визита, 9 июня, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген готов обсуждать с Вашингтоном «конкретные инициативы» по усилению обороноспособности острова, не исключая временного размещения дополнительных американских сил.
При этом датский премьер Метте Фредериксен ранее неоднократно называла продажу Гренландии «бессмысленным разговором», но признавала право США участвовать в освоении арктических ресурсов. Сам Дональд Трамп-старший 10 июня в соцсети Truth Social вновь заявил, что Гренландия «нужна Америке для обеспечения мировой стабильности», и призвал датчан подумать о смене статуса территории.
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