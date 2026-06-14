Трамп-младший тайно наведался в Данию: визит совпал с торгом за остров

Внимание к визиту привлек не только статус гостя, но и его тайминг. Поездка состоялась на фоне продолжающихся дискуссий вокруг Гренландии — крупнейшего острова в мире, который является автономной территорией в составе Датского королевства. Ранее американская администрация уже проявляла интерес к этому региону, а сам Дональд Трамп-старший в бытность президентом открыто обсуждал возможность покупки Гренландии.