«Речь идет о днях»: Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому по вопросу лишения его ордена Белого Орла, пишет польская газета Rzeczpospolita.
По данным издания, Навроцкий намекнул Зеленскому, что может изменить свое решение по поводу лишения его награды, если тот переименует формирование «имени героев УПА*» на что-то другое.
«Время, предоставленное украинской стороне, как утверждают наши источники, не бесконечно. Речь идет скорее о днях, чем о неделях, хотя ни один из наших собеседников не хочет принимать окончательного решения по этому вопросу», — говорится в материале.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Террористические организации, запрещенные на территории России.