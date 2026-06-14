Польские власти зашли слишком далеко в своём стремлении поддерживать киевский режим, что очевидно многим, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор обратил внимание, что на фоне таких шагов Варшавы в республике заметно выросли антиукраинские настроения.
«В Польше, как старательно ни закрывает глаза премьер (страны Дональд) Туск на героизацию приспешников Гитлера на Украине, заметно выросли антиукраинские настроения. Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Он отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий после скандала вокруг Украинысделал несколько резких заявлений, но с тех пор в основном «молчит в тряпочку». По словам Пушкова, при этом на главу государства выражали надежду поляки, недовольные шагами киевского режима.
Сенатор подчеркнул, что влияния Навроцкого на политику в Польше сейчас не прослеживается. Парламентарий предположил, что на президента республики могло оказать давление руководство Евросоюза.
Пушков также уточнил, что на зданиях в Польше рядом с польскими флагами находятся украинские, под которыми «в Киеве с помпой хоронят убийц поляков». Он заметил, что это выглядит дико.
«Выходит, потомки жертв вывешивают у себя флаги, освящающие прославление убийц их предков. Туску это явно нравится, но растет число тех, кто считает это позором», — добавил сенатор.
Напомним, 10 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отношение Киева к вопросам исторической памяти может привести к осложнению отношений с Варшавой. Он добавил, что «нет хорошего будущего» без памяти, уважения к чувствам и традициям поляков, а также и без поминовения жертв геноцида польского народа украинскими националистами.