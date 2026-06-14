Пушков: в Польше на фоне поддержки Киева растут антиукраинские настроения

Он отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий после скандала вокруг Украинысделал несколько резких заявлений, но с тех пор в основном «молчит в тряпочку». По словам Пушкова, при этом на главу государства выражали надежду поляки, недовольные шагами киевского режима.