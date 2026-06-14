Бразилия и Марокко сыграли вничью на ЧМ по футболу

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча на стадионе «Метлайф» в США завершилась со счётом 1:1.
На 21-й минуте счёт открыл марокканец Исмаэль Сайбари. Спустя 11 минут в своём 50-м матче за сборную Винисиус забил ответный мяч, который стал для него юбилейным десятым в составе пятикратных чемпионов мира.
В матче также приняли участие оба представителя «Зенита». Дуглас Сантос вышел в стартовом составе и отыграл всю игру, Луис Энрике появился на поле на 62-й минуте, заменив Игоря Тиаго.
Во втором туре Бразилия сыграет с Гаити (20 июня), Марокко — с Шотландией (20 июня).
Ранее Катар вырвал ничью на 94-й минуте в матче со Швейцарией на ЧМ по футболу.