Число жертв Эболы в ДР Конго достигло 149

Число подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 700, скончались 149 человек, сообщило Министерство здравоохранения страны.
Об этом проинформировали в Минздраве на странице в соцсети X.
Согласно опубликованной статистике, лабораторно подтверждены 710 случаев заболевания. Летальность вируса оценивается в 21%.
Ранее газета Financial Times написала, что вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго является «генеральной репетицией» новой пандемии, так как международное финансирование здравоохранения быстро сокращается.