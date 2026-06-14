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Число жертв Эболы в ДР Конго достигло 149

Число подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 700, скончались 149 человек, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Число подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 700, скончались 149 человек, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Об этом проинформировали в Минздраве на странице в соцсети X.

Согласно опубликованной статистике, лабораторно подтверждены 710 случаев заболевания. Летальность вируса оценивается в 21%.

Ранее газета Financial Times написала, что вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго является «генеральной репетицией» новой пандемии, так как международное финансирование здравоохранения быстро сокращается.