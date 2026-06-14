Россияне сталкиваются с произволом швейцарских банков, заявил посол

«К тому же россияне теперь лишены возможности совершать финансовые транзакции, то есть переводить в Россию или получать из нее денежные средства. Они не могут быть уверены, что их посылки на Родину с личными вещами, подарками и детскими игрушками, литературой вообще дойдут. Отправления из Европы нередко исчезают в пути, и почтовые операторы просто отказываются нести за это ответственность. Является ли это притеснением в прямом смысле слова? Нет. Беспокоит ли это наших сограждан? Конечно, да», — сказал Гармонин.