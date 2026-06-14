Макрон выдал Трампу личное приглашение в Версаль

Президент Франции Эммануэль Макрон организовал для Дональда Трампа отдельный ужин в Версальском дворце. Мероприятие запланировано на 17 июня — сразу после окончания саммита «Большой семерки», который пройдет в курортном городе Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Дата выбрана не случайно. Ужин приурочен к 250-летию независимости Соединенных Штатов. В администрации французского лидера подчеркивают символический характер места: именно в Версале в 1783 году был подписан договор, закрепивший суверенитет США. Таким образом, дворец рассматривается Парижем как важный памятник франко-американской дружбы.
При этом другие участники саммита G7 в Версаль не приглашены. Об этом ранее сообщали источники Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Трампа. По данным агентства, Макрон направил республиканцу персональное приглашение на ужин еще в апреле. Собеседник журналистов даже употребил слово «умолял» — настолько французский лидер был заинтересован в присутствии американского коллеги.
Трамп в начале июня подтвердил, что примет участие в саммите G7. Организаторам пришлось пойти на необычные меры, чтобы развести графики. Как писала Politico со ссылкой на источники, Франция перенесла сроки проведения «Большой семерки» — с 14−16 июня на 15−17 июня. Причина: избежать совпадения с турниром UFC, который запланирован на лужайке Белого дома 14 июня в рамках празднования 80-летия Трампа.
Таким образом, президент США успеет отметить день рождения в Вашингтоне и уже на следующий день отправиться во Францию. Завершится его европейская поездка ужином в королевской резиденции наедине с Макроном.
Источники Reuters добавляют, что французская сторона готовит для Трампа особую программу в Версале. Помимо ужина в Зеркальной галерее, запланирован приватный концерт камерного оркестра и экскурсия по личным апартаментам Марии-Антуанетты. Елисейский дворец подтвердил, что французский лидер лично покажет американскому гостю исторические залы, где в 1778 году Людовик XVI принимал Бенджамина Франклина.
Накануне визита, 10 июня, Макрон в интервью французскому телевидению заявил, что хочет обсудить с Трампом не только Украину, но и «новую трансатлантическую торговую сделку», намекнув на возможные уступки в вопросе пошлин.
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