Макрон выдал Трампу личное приглашение в Версаль

При этом другие участники саммита G7 в Версаль не приглашены. Об этом ранее сообщали источники Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Трампа. По данным агентства, Макрон направил республиканцу персональное приглашение на ужин еще в апреле. Собеседник журналистов даже употребил слово «умолял» — настолько французский лидер был заинтересован в присутствии американского коллеги.