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Премьер Папуа-Новой Гвинеи хочет встретиться с Путиным, рассказали в МИД

Бердыев: премьер Папуа-Новой Гвинеи хочет встретиться с Путиным на саммите АТЭС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Китае на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Он отметил, что международной изоляции России не произошло, и уже есть множество запросов на двусторонние встречи с президентом России на полях саммита.

«Последний был озвучен на днях премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе», — сказал посол.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18−19 ноября. Путин ранее подтвердил свое участие в нем, отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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