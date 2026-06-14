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Россия по линии ООН планирует поставить продукты на Кубу

Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

Россия планирует поставить продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

О планах поставок продуктов господин Алимов рассказал в интервью «РИА Новости». Последние месяцы на Кубе объявлен режим ЧС из-за дефицита топлива, который привел к сбоям в выработке электроэнергии, здравоохранении и поставке продуктов питания на остров.

Как добавил Александр Алимов, Россия в ближайшее время также рассчитывает на запуск совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Он уточнил, что проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики.

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