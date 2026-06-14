Россия по линии ООН планирует поставить продукты на Кубу

Как добавил Александр Алимов, Россия в ближайшее время также рассчитывает на запуск совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Он уточнил, что проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики.