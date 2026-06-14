Россия по линии ООН планирует поставить продукты на Кубу

О планах поставок продуктов господин Алимов рассказал в интервью «РИА Новости». Последние месяцы на Кубе объявлен режим ЧС из-за дефицита топлива, который привел к сбоям в выработке электроэнергии, здравоохранении и поставке продуктов питания на остров.
Как добавил Александр Алимов, Россия в ближайшее время также рассчитывает на запуск совместного проекта с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Он уточнил, что проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики.
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