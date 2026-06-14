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В Минздраве рассказали о росте числа доноров в России

Врач Гапонова: ежегодно количество доноров растет на 5−7%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ежегодно количество доноров растет на 5−7%, увеличивается также и число донаций, сообщила РИА Новости первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня.

«Каждый год число доноров растет на 5−7%, увеличивается и количество донаций. Медицинские организации по всей стране обеспечены компонентами донорской крови для лечения пациентов», — рассказала Гапонова.

Эксперт уточнила, что сейчас в стране свыше 300 организаций, которые занимаются заготовкой донорской крови и ее компонентов.