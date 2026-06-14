Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: в Татарстане ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введён на территории Татарстана.

Режим беспилотной опасности введён на территории Татарстана.

Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Татарстан.

«На территории Республики Татарстан введён режим “Беспилотная опасность”, — говорится в публикации.

Ранее режим беспилотной опасности был введён на территории Тульской и Пензенской областей.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше