МЧС: в Татарстане ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введён на территории Татарстана.
Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Татарстан.
«На территории Республики Татарстан введён режим “Беспилотная опасность”, — говорится в публикации.
Ранее режим беспилотной опасности был введён на территории Тульской и Пензенской областей.
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