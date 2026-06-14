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На юге Израиля объявили воздушную тревогу

В Эйлате на юге Израиля объявили воздушную тревогу.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в городе Эйлат на юге Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены, оповещающие о проникновении враждебного воздушного судна, прозвучали в районе Эйлата», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

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