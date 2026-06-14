В Совете Федерации надеются на более агрессивный темп снижения ставки ЦБ

По его мнению, высокая ключевая ставка выгодна только тем, кто размещает депозиты в банках. «Но мы тоже должны понимать, что такое размещение депозитов в банках: это значит, что эти деньги — а количество денег в экономике ограничено — не идут на рынок, не вкладываются в акции, не вкладываются в потребление, на них не покупаются товары. Они не работают напрямую в экономике», — заявил он.