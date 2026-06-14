«Зашла слишком далеко»: Пушков оценил уровень поддержки Украины со стороны Польши

Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава против идеи направить Киеву все или часть средств из разблокированных 6,6 млрд евро, выделенных из Фонда мира. Он уточнил, что страна будет до последнего «бороться» за свои 500 млн евро из этой суммы.