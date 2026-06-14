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«Зашла слишком далеко»: Пушков оценил уровень поддержки Украины со стороны Польши

Пушков: Польша в маниакальной поддержке Украины зашла слишком далеко.

Источник: Комсомольская правда

Власти Польши чрезмерно поддерживают Киев, а в стране при этом усиливаются антиукраинские настроения. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«В Польше заметно выросли антиукраинские настроения. Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко», — написал он в телеграм-канале.

По словам Пушкова, ожидания части польских избирателей, рассчитывавших на более жесткую позицию президента Кароля Навроцкого, пока не оправдываются.

Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава против идеи направить Киеву все или часть средств из разблокированных 6,6 млрд евро, выделенных из Фонда мира. Он уточнил, что страна будет до последнего «бороться» за свои 500 млн евро из этой суммы.

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